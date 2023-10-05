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Литовский депутат собирается пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками
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  • Опубликована сегодня в 14:38

Литовский депутат собирается пожаловаться Европарламенту из-за супа с креветками

Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, и планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента Роберту Метсоле.

На фоне происшедшего, он призывает парламент предпринять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания в учреждении, чтобы гарантировать безопасность сотрудников ЕП.

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