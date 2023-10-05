Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, и планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента Роберту Метсоле.

На фоне происшедшего, он призывает парламент предпринять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания в учреждении, чтобы гарантировать безопасность сотрудников ЕП.