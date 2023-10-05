Помощник депутата Европарламента заявил, что в столовой парламента в Страсбурге ему продали суп, содержащий креветки, на которые у него аллергия, и планирует подать официальную жалобу президенту Европарламента Роберту Метсоле.
На фоне происшедшего, он призывает парламент предпринять меры для обеспечения надлежащего информирования об аллергенах в местах общественного питания в учреждении, чтобы гарантировать безопасность сотрудников ЕП.
Иран открыл новое месторождение нефти Хиркани с запасами в 27 миллионов баррелей
Иранские власти объявили о начале разработки нового нефтяного месторождения Хиркани в провинции Голестан на севере страны
Болгарские оппозиционные партии поднимают вопрос недоверия правительству из-за энергетического кризиса
Предложение о выражении недоверия правительству должно быть рассмотрено в парламенте не ранее чем через три дня.
Губернатор Забайкальского края вмешался, чтобы спасти кошку от нападения собак
Александр Осипов столкнулся с толпой агрессивных собак в центре Читы, чтобы защитить кошку, которую они атаковали.
На Пугачеву и Орбакайте подали в суд из-за пирса на их даче
Певице Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте грозит судебный процесс, связанный с пирсом на их даче.