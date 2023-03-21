Шри-Ланка и Мальдивы проявили интерес к российской платежной системе МИР, однако точного ответа о готовности внедрять ее в ланкийских странах пока не последовало. Об этом сообщил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян в эфире "России 24".

Такие сомнения весь оправданы: по мнению политика, государства не могут точно вынести свой вердикт из-за опасений вторичных санкций со стороны американцев.

Стоит также напомнить, что ряд банков в столице Кубы Гаване теперь принимают карты платёжной системы МИР.