Издатели, дистрибуторы и онлайн-кинотеатры отмечают рост интереса россиян к литературе о шпионах, фильмам и сериалам про разведчиков — продажи такого контента резко набирают обороты. Видеосервисы уже планируют выпускать оригинальные продукты о шпионах и разведчиках.

Примечательно, что эксперты связывают эту ситуацию с текущей геополитической напряженностью, отмечая, что аналогичная тенденция наблюдалась во времена холодной войны.

На сегодня снято множество фильмов про шпионов, однако самым известным из них является франшиза о Джеймсе Бонде.

Фильмы о Бонде были созданы на основе серии романов Яна Флеминга и начали выходить на экраны в 1962 году. Они стали культовыми благодаря увлекательным сюжетам, захватывающим боевым сценам и эпической музыке.

С момента выхода первого фильма про агента 007 "Доктор Но" в главной роли сыграло множество актеров, но, пожалуй, самым известным Бондом является Шон Коннери. Сегодня фильмы о Джеймсе Бонде все еще снимаются, и франшиза остается популярной среди поклонников жанра.