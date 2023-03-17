Спецслужбы Польши задержали девять иностранцев по обвинению в сотрудничестве с российской разведкой, сообщил польский координатор.

Среди задержанных нет граждан России. Отмечается, что в шпионскую группу входили белорусы и украинцы. Они якобы занимались разведдеятельностью и готовили диверсии, пишет газета Rzeczpospolita, передает РИА "Новости".

При этом, в чем конкретно обвиняют задержанных не сообщается.