Шведский суд вынес приговор двум подданным королевства за шпионаж в пользу РФ. Один получил пожизненный срок, другой - девять лет и девять месяцев лишения свободы. Об этом в четверг сообщила газета .
По данным газеты Aftonbladet, на скамье подсудимых оказались два брата Пеймане и Паяме Киа. Согласно обвинительному заключению, они получили доступ к информации благодаря работе в службе безопасности и вооруженных силах шведского королевства. С места службы братья похитили порядка 100 секретных документов, которые намеревались передать в распоряжение российских спецслужб.
Как написала NewsInfo ранее, ФСБ РФ задержала американского гражданина по подозрению в шпионаже информации биологического характера.
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