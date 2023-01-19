Шведский суд вынес приговор двум подданным королевства за шпионаж в пользу РФ. Один получил пожизненный срок, другой - девять лет и девять месяцев лишения свободы. Об этом в четверг сообщила газета .

По данным газеты Aftonbladet, на скамье подсудимых оказались два брата Пеймане и Паяме Киа. Согласно обвинительному заключению, они получили доступ к информации благодаря работе в службе безопасности и вооруженных силах шведского королевства. С места службы братья похитили порядка 100 секретных документов, которые намеревались передать в распоряжение российских спецслужб.

Как написала NewsInfo ранее, ФСБ РФ задержала американского гражданина по подозрению в шпионаже информации биологического характера.