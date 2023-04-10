Спецслужбы США шпионили за Зеленским

Секретные документы Пентагона, просочившиеся в Сеть, указывают на то, что США проводили слежку за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают американские медиа.

Один из документов был раскрыт телеканалом CNN. Источник, близкий к администрации украинского президента, выразил недоумение относительно этой ситуации, однако также заявил, что не удивлен, передает РИА "Новости".

Утечка секретных данных Пентагона вызвала глубокое разочарование у украинских чиновников.