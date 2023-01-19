По сообщению официальных источников, Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по статье "Шпионаж.
Американца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России. Кто именно этот гражданин и каким образом он собирал секретные сведения не уточняется.
Напомним, в октябре прошлого года на территории Крыма ФСБ задержала гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым" с целью нарушения территориальной целостности России.
Министр финансов ФРГ: Германия перестала зависеть от поставок энергоносителей из России
Страна нашла альтернативные источники энергии, а также запустила ряд крупных проектов в нефте-газовой сфере.
Читатели Daily Mail согласились с Сергеем Лавровым, что у США не хватает сил для сдерживания Москвы и Пекина
Накануне глава МИД РФ предсказал скорую смену современного миропорядка.
В России предложили штрафовать жителей за бытовые отходы и мусор в канализациях
Российский экологический оператор предлагает штрафовать жителей многоквартирных домов за засоры в канализации, вызванные сбросом бытовых отходов.
Жаров из "Газпром-медиа" выступил в поддержку Пригожина по поводу блокировки YouTube
Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать американский видеохостинг YouTube в виртуальном пространстве Российской Федерации. Александр Жаров, генеральный директор холдинга "Газпром-медиа", поддержал бизнесмена в этой инициативе.