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  • Опубликована сегодня в 10:28

ФСБ задержала американского шпиона, собиравшего биосекреты

По сообщению официальных источников, Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по статье "Шпионаж.

Американца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России. Кто именно этот гражданин и каким образом он собирал секретные сведения не уточняется.

Напомним, в октябре прошлого года на территории Крыма ФСБ задержала гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым" с целью нарушения территориальной целостности России.

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