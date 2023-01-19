По сообщению официальных источников, Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США по статье "Шпионаж.

Американца подозревают в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России. Кто именно этот гражданин и каким образом он собирал секретные сведения не уточняется.

Напомним, в октябре прошлого года на территории Крыма ФСБ задержала гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование "Исламский батальон "Крым" с целью нарушения территориальной целостности России.