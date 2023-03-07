Помимо мужчин в Специальной военной операции на Украине принимают участие 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, добавив, что "каждая третья из них награждена государственными наградами".

Напомним, что 8 марта президент России Владимир Путин вручит награды государственного образца выдающимся россиянкам, которые внесли огромный вклад в развитие и процветание государства.