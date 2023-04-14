Пройдет непредвиденная проверка Тихоокеанского флота России, в ходе которой осуществятся ракетные спуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника"
Также, ТОФ будут организованы учения по поиску и уничтожению подводных лодок.
Стоит отметить, что в рамках практики проведения внезапных проверок Тихоокеанский флот был поднят в полном составе по тревоге и приведён в высшую степень готовности.
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