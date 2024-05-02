Температура воздуха будет близка к норме по всей территории страны, но прогнозируются значительные и внезапные изменения, включая резкие повышения и понижения температуры. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, уточнил, что, несмотря на волатильность, средняя месячная температура останется в пределах нормы.
Количество осадков также ожидается в норме в большинстве регионов, за исключением нескольких областей, где прогнозируется дефицит, и регионов с прогнозируемыми обильными дождями, сообщает Газета.Ру.
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