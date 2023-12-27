Baza: "Зимнее SHOW" под угрозой срыва из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

"Зимнее SHOW", запланированное на 1 января 2024 года, оказалось на грани срыва из-за участия артистов в скандальной вечеринке в ночном клубе "Мутабор". Согласно информации Telegram-канала Baza, трансляция шоу на "МузТВ" и в "ВКонтакте" уже под отменой. Главные исполнители мероприятия — Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита — оказались в центре внимания, и, несмотря на отсутствие официальных указаний, судьба шоу признана неопределенной.
В случае исключения этих артистов, возможно, придется отменить мероприятие, но проданное количество билетов создает сложности. Организаторам не поступило конкретных указаний, но для предосторожности решили временно убрать барную стойку из зала.
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