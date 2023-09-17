Ирена Понарошку: ﻿"Мы не планировали женитьбу", но она состоится

Известная виджей Ирена Понарошку случайно узнала, что её избранник, предприниматель Руслан Годизов, собирается сделать ей предложение. Решив взять инициативу в свои руки, она подготовилась к этому важному событию.

Пара тайно сыграла свадьбу без лишнего шума в уединенной усадьбе в Подмосковье. Ирена поделилась своими переживаниями:

"Мы не планировали женитьбу, никогда не обсуждали это. Однако у женщин развито голубиное зрение — мы видим все вокруг на 360 градусов. И вот сидим мы как-то вечером, каждый в своем телефоне, и вдруг мои периферийные датчики засекают в телефоне любимого мужчины не результаты матчей "Алании", не даты выхода новой книги Пелевина, а колечки! Я падаю в счастливый обморок, но виду не подаю! Дело было весной.

Я подумала: это ж надо срочно готовиться! Я не хочу свадьбу зимой, я хочу свадьбу летом! Проходит месяц, а кольца и предложения все еще нет. Тем временем жених тайком покупает кольцо, уменьшает кольцо, никуда не спешит. А я вот спешу. Тороплю астролога, она рассчитает дату свадьбы. Но Вселенная распоряжается так, что сообщение с идеальной датой приходит не мне, а ему. Так жених за месяц до свадьбы узнает, что он женится".

Ирена и Руслан впервые встретились на ретрите, где их объединил интерес к духовным практикам. Начально она не обратила внимания на мужчину, но после нескольких свиданий между ними появилась искра: "Руслана я не смогла разглядеть глазами, и только позже нам удалось встретиться уже на каком-то другом уровне — встретиться не телами и глазами, а сердцем и душой. Я не смогла его увидеть, но позже смогла его почувствовать".

Напомним, что Годизов работал финансистом, но в прошлом году решил изменить свою профессию. У Ирены и Руслана есть двое детей: Серафим и Теодор.