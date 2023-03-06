Россия подготовила пакет предложений по совершенствованию деятельности ШОС, заявил спецпредставитель президента РФ в организации Бахтиер Хакимов.
"Сейчас разворачивается работа по совершенствованию деятельности ШОС, в соответствии с решением, принятым по инициативе России на саммите в Самарканде", — указал Хакимов, передает РИА "Новости".
По его словам, действующая практика проведения мероприятий на высшем и высоком уровнях не в полной мере отвечает задачам, которые ставит перед собой ШОС. Отсюда необходимо подумать, как правильно выстроить работу, чтобы внешние участники — наблюдатели и партнеры — эффективно вовлекались в совместную практическую деятельность организации.
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