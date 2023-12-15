Издание Politico опубликовало информацию о поведении канцлера Германии Олафа Шольца по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану. В процессе обсуждения членства Украины во время саммита Шольц потребовал от Орбана выйти и выпить чашку кофе за стенами помещения.
- Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", - сообщают авторы статьи.
Как подчеркивают эксперты, критики давно акцентировали внимание на том, что у Шольца не хватает навыков ведения переговоров, приводя в пример действия бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
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