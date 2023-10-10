Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании поддерживают Израиль в праве на самооборону

Канцлер Германии, Олаф Шольц, заявил, что после телефонного разговора с лидерами США, Франции и Великобритании они пришли к общему мнению о том, что Израиль имеет право на самооборону. Он также подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.
На совместной пресс-конференции с президентом Франции, Эмманюэлем Макроном, в Гамбурге, Шольц заявил: "Мы вместе стоим на стороне Израиля и поддерживаем его право на защиту от этих ужасных нападений. В то же время мы делаем усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта и поддерживаем тесные контакты с другими странами региона".
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