Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Брюссель, в пятницу 24 марта, заявил, что будет продолжать поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным.

"Я часто говорил с российским президентом и буду продолжать это делать"

Двусторонние контакты с Москвой, по мнению немецкого премьер-министра, в современных реалиях необходимы, поэтому Берлин хочет их продолжать.

Напомним, что крайний телефонный разговор между Шольцем и Путиным произошел 2 декабря 2022 года.