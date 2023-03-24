Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Брюссель, в пятницу 24 марта, заявил, что будет продолжать поддерживать контакт с президентом России Владимиром Путиным.
"Я часто говорил с российским президентом и буду продолжать это делать"
Двусторонние контакты с Москвой, по мнению немецкого премьер-министра, в современных реалиях необходимы, поэтому Берлин хочет их продолжать.
Напомним, что крайний телефонный разговор между Шольцем и Путиным произошел 2 декабря 2022 года.
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