Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине

К текущему моменту готовятся соглашения и сделки для усиления макрофинансовой и экономической стабильности Украины. Для осуществления этих задач украинский премьер Денис Шмыгаль прибыл в Канаду. Предстоят встречи с премьер-министром страны и его заместителем Джастином Трюдо и Христей Фриланд.
Напомним, что Канада планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).
Глава МИД Венгрии: в планах провести переговоры с Новаком и Лихачёвым касательно сотрудничества в энергетике
Страна не намерена отказываться от надежных долгосрочных контрактов с Россией
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
Ее можно найти, зайдя во вкладку "Профиль"
Роспотребнадзор разработал мобильное приложение для здорового питания
Оно создано как многонациональный сервис, где пользователи смогут рассчитывать калорийность блюд, индекс массы тела