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  • Опубликована сегодня в 11:02

Шмыгаль прибыл в Канаду для подписания соглашения об усилении экономической помощи Украине

К текущему моменту готовятся соглашения и сделки для усиления макрофинансовой и экономической стабильности Украины. Для осуществления этих задач украинский премьер Денис Шмыгаль прибыл в Канаду. Предстоят встречи с премьер-министром страны и его заместителем Джастином Трюдо и Христей Фриланд.

Напомним, что Канада планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).

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