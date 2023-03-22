Марат Хуснуллин, вице-премьер России, сообщил о предстоящих общественных работах, связанных со школами и детскими садами, в новых регионах страны. В текущем году на территории ДНР,ЛНР, Запорожской и Херсонской областях построят и отремонтируют более 360 учреждений для детей и подростков.
На данный момент известно, что в числе объектов находятся:
- Зимогорьевская гимназия имени воинов-интернационалистов;
- лицей имени Олега Кошевого в ЛНР;
- около десяти дошкольных учреждений в Мариуполе.
Отметим, что за предыдущий год было восстановлено 430 объектов.
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