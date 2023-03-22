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  • Опубликована сегодня в 15:20

В новых регионах России построят и отремонтируют более 360 школ и детских садов в 2023 году

Марат Хуснуллин, вице-премьер России, сообщил о предстоящих общественных работах, связанных со школами и детскими садами, в новых регионах страны. В текущем году на территории ДНР,ЛНР, Запорожской и Херсонской областях построят и отремонтируют более 360 учреждений для детей и подростков.

На данный момент известно, что в числе объектов находятся:

  • Зимогорьевская гимназия имени воинов-интернационалистов;
  • лицей имени Олега Кошевого в ЛНР;
  • около десяти дошкольных учреждений в Мариуполе.

Отметим, что за предыдущий год было восстановлено 430 объектов.

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