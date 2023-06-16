Жители Петербурга призывают Смольный разобраться с продолжающейся нехваткой учебных заведений

Петербуржцы просят правительство города решить острую проблему — дефицит школ и детсадов. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым отчитывается о строительстве лишь нескольких объектов.

Глава Невского района Санкт-Петербурга Алексей Гульчук посетил два новых детских учебных заведения на Дальневосточном проспекте. Третье здание школы №691 и начальная школа-детский сад №717 уже в сентябре начнут полноценно работать. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что объектами занимаются девелоперы. Это уже негативно сказалось на стоимости квадратного метра жилья по всему Санкт-Петербургу. Однако темпы строительства инфраструктуры не догоняют скорость возведения жилых комплексов. От этого страдают жители разных районов города, в том числе Невского. Горожане призывают Смольный разобраться с продолжающейся нехваткой школ.

Дефицит учебных заведений развязал между родителями борьбу за место. Многие петербуржцы не могут записать детей в школы, расположенные рядом с домом. Однако чиновники не реагируют на трудности населения, направляя просителей в различные инстанции.

Жители Северной столицы также жалуются на ужасающее состояние уже существующих школ и детсадов. Здания холодные, неуютные и без необходимого современного оборудования.

Жалобы поступают из разных городских районов, включая Красносельский и Пушкинский. Смольный игнорирует проблему, предоставляя положительные отчеты по развитию инфраструктуры.