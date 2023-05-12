Правительство Петербурга не сочло достаточно "ценной" школу Берггольц – в отличие от страниц из ее дневника

Администрация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым объявила о сносе здания школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. При этом в рамках празднования 80-летия освобождения Ленинграда планируется представить страницы из ее блокадного дневника.
В Совете Федерации состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия освобождения Ленинграда. В честь праздника представят страницы дневника Берггольц.
Примечательно, что Смольный решил уничтожить здание на проспекте Обуховской Обороны, 54, где находилась школа поэтессы. Городские власти указывают, что дом нужно снести для строительства развязки Большого Смоленского моста. Однако они не приняли в расчет другой проект, согласно которому можно сохранить архитектурный памятник.
Произошедшее возмутило жителей блокадного Ленинграда. По их мнению, чиновники обрекли наследие города на забвение. Представители Союза ученых обратились за помощью в ситуации к президенту России Владимиру Путину. Они указали, что строительство важных зданий не должно вредить историческим постройкам.
Петербуржцы тоже встали на защиту школы Берггольц. Они отметили, что администрация Беглова вновь равнодушно отнеслась к культурному наследию Северной столицы. Попытки горожан спасти школу поэтессы не принесли успехов. Вместе с этим непонятно, как можно говорить о сохранении памяти Берггольц, если правительство Петербурга способствует уничтожению исторических зданий.
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