Деятельность советников директоров школ по воспитанию будет оцениваться по ключевым показателям эффективности, а не по количеству проведенных мероприятий. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Со следующего года советники директоров по воспитанию школьников должны появиться во всех регионах страны. Мы также рассчитываем, что деятельность советников будет оцениваться не подсчетом количества проведенных мероприятий и их участников, а ключевыми показателями эффективности деятельности, например, вовлечение в общественно-значимую деятельность детей из группы риска", — отметила Голикова на итоговой коллегии Минпросвещения РФ.

Также, по словам вице-премьера, к работе советников необходимо привлечь активистов общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".