Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении цен на социально значимые товары. Совокупная наценка стала ниже - по данным специалистов, такие товары стали меньше в цене на 2,5 процента.
Также были проверены и размеры наценки. В 2022-м году она составила 16 процентов, тогда как в 2023-м - только 6,4 процента.
- В 2023 году продолжалось развитие механизмов стабилизации цен на социально значимых товарных рынках, - говорится в докладе ФАС.
Данные для исследования предоставили 11 федеральных торговых сетей. Они рассматривали больше 20 категорий товаров, в число которых вошли говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко.
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