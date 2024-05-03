Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении цен на социально значимые товары. Совокупная наценка стала ниже - по данным специалистов, такие товары стали меньше в цене на 2,5 процента.

Также были проверены и размеры наценки. В 2022-м году она составила 16 процентов, тогда как в 2023-м - только 6,4 процента.

- В 2023 году продолжалось развитие механизмов стабилизации цен на социально значимых товарных рынках, - говорится в докладе ФАС.

Данные для исследования предоставили 11 федеральных торговых сетей. Они рассматривали больше 20 категорий товаров, в число которых вошли говядина, свинина, мясо птицы, масло, чай, овощи, молоко.