Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует улучшить методы оценки финансового положения россиян, используя данные торговых сетей при учете расходов.
Особое внимание будет уделено категориям богатых и многодетных семей.
По информации из портала госзакупок, Росстат заключил контракт на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию методологии проведения выборочных обследований доходов и расходов домашних хозяйств.
Работы будут выполнены до конца 2024 года, их стоимость составляет 6 миллионов рублей.
Это не первый раз, когда Росстат стремится улучшить методику оценки финансового положения населения. Недавно ведомство также заказало научную работу с целью улучшения учета доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и финансовых операций за рубежом.
Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечает, что потребность в усовершенствовании методов обследования бюджетов домохозяйств возникла давно.
Одной из задач нового научно-исследовательского проекта является внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах, которая объединяет опросный метод и "внешние источники информации". Росстат рассматривает возможность использования данныхо совершенных покупках, собранных торговыми сетями и хранящихся в банковских системах, для дополнения информации, собранной в рамках выборочного обследования.
Профессор Александр Сафонов отмечает, что использование внешних источников информации о расходах налагает определенные ограничения из-за банковской тайны и сложностей учета наличных расчетов.
Одно из ключевых направлений исследования — повышение точности измерения доходов с высокими доходами. Росстат планирует разработать рекомендации по уменьшению ошибки выборки, а также методы учета расходов многодетных семей с высокими доходами.
Росстат активно работает над улучшением методов обследования домохозяйств с учетом различных целевых групп, включая многодетные семьи.
Эксперты подчеркивают, что точность статистических оценок напрямую зависит от качества данных и методов сбора информации. Особое внимание уделяется домохозяйствам с высокими доходами, демографическим особенностям и уровню жизни этой категории граждан.
Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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