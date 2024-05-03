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Росстат поменяет методы оценки финансового положения россиян
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:03

Росстат поменяет методы оценки финансового положения россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует улучшить методы оценки финансового положения россиян, используя данные торговых сетей при учете расходов.

Особое внимание будет уделено категориям богатых и многодетных семей.
По информации из портала госзакупок, Росстат заключил контракт на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию методологии проведения выборочных обследований доходов и расходов домашних хозяйств.

Работы будут выполнены до конца 2024 года, их стоимость составляет 6 миллионов рублей.

Это не первый раз, когда Росстат стремится улучшить методику оценки финансового положения населения. Недавно ведомство также заказало научную работу с целью улучшения учета доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и финансовых операций за рубежом.

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова, отмечает, что потребность в усовершенствовании методов обследования бюджетов домохозяйств возникла давно.

Одной из задач нового научно-исследовательского проекта является внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах, которая объединяет опросный метод и "внешние источники информации". Росстат рассматривает возможность использования данныхо совершенных покупках, собранных торговыми сетями и хранящихся в банковских системах, для дополнения информации, собранной в рамках выборочного обследования.

Профессор Александр Сафонов отмечает, что использование внешних источников информации о расходах налагает определенные ограничения из-за банковской тайны и сложностей учета наличных расчетов.

Одно из ключевых направлений исследования — повышение точности измерения доходов с высокими доходами. Росстат планирует разработать рекомендации по уменьшению ошибки выборки, а также методы учета расходов многодетных семей с высокими доходами.

Росстат активно работает над улучшением методов обследования домохозяйств с учетом различных целевых групп, включая многодетные семьи.

Эксперты подчеркивают, что точность статистических оценок напрямую зависит от качества данных и методов сбора информации. Особое внимание уделяется домохозяйствам с высокими доходами, демографическим особенностям и уровню жизни этой категории граждан.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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