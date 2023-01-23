Петербург остро нуждается в соцобъектах, пока Беглов хватается визитом в одну из школ

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел инспекцию в одной из школ в Шушарах. Показная проверка не решит проблему с нехваткой образовательных учреждений в Северной столице, отмечают журналисты.
Градоначальник 21 января посетил Пушкинский район и решил нанести визит в общеобразовательную школу №93.
"Это одна из самых больших школ в нашем городе. Её концепция — время России. Поэтому в школе много часов и циферблатов. Все классы носят названия географических мест и областей России, чтобы дети знакомились с нашей огромной страной. Например, есть класс Байкал", — поделился наблюдениями градоначальник.
Пока Беглов проводит подобные показные мероприятия, петербуржцы отмечают острую нехватку учебных учреждений в городе. В Смольном также указали на дефицит. Так, по официальным данным, местные школы заполнены на 115%. Ситуация с детскими садами немного лучше. Эти заведения заполнены на 110%.
В администрации Александра Беглова не спешат решать проблему. Это вынуждает родителей давать взятки, чтобы устроить детей в учебное заведение. Нередко инциденты заканчиваются "общением" с правоохранительными органами.
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