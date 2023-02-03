Власти Германии погрязли в политической шизофрении. Об этом пишет швейцарское издание Weltwoche.
В качестве примера журналист Роджер Кеппель привел высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок, которая в одно и то же время говорит, что Германия ведет войну против России и тут же оговаривается, что ФРГ — не участник конфликта. По мнению Кеппеля, это какая-то форма политической шизофрении или душевного раздвоения.
Журналист также отметил, что немецкая политика переживает глубокий кризис репрезентативности. Политики привыкли, что избиратели следят за ними лишь раз в четыре года, поэтому в промежуточный период делают, что хотят, отметил автор материала.
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