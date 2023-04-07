СМИ рассказали о желании покинувшей пост вице-спикера ЗакСа Петербурга Шишкиной сотрудничать с Навальным

Решившая сложить с себя полномочия вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга и покинувшая партию "Справедливая Россия — За правду" Марина Шишкина заявила о желании заняться новым политическим проектом, близким ей "по духу и совести". При этом СМИ отмечают, что она придерживается либеральных взглядов и выступает с поддержкой деятелей с открытой антироссийской позицией.

В частности, Шишкина открыто поддерживает главу ФБК* (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций) Алексея Навального*. При этом ранее лидер "справедливороссов" Сергей Миронов высказался о нем как о предателе.

Тем не менее, Шишкина рассказала, что в целом разделяет интересы Навального* и даже выступает за сотрудничество.

"У любых российских политических сил есть много общих интересов. Я за сотрудничество и поиск компромисса", — считает она.

Шишкина также известна своей многочисленной критикой в адрес федеральной власти и поддержке "расследований" команды Навального*. Впрочем, она поддерживает и других оппозиционных деятелей и представителей оппозиционных СМИ.

"Часто повторяю: не бывает журналистики оппозиционной или неопозиционной, а только профессиональная и непрофессиональная. Коллеги, журналисты радио "Эхо"*, спасибо, что вы были, есть и (нет никаких сомнений) будете!" — писала она.

Интересно, что либеральные взгляды Шишкиной не помешали губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову взять ее под свое кураторство в 2020 году, после чего уже с трибун городского парламента она продолжила практику критики руководства страны.

* признаны иноагентом, внесены в реестр экстремистских организаций