Украинские порты дунайского кластера, включая Рени, Измаил и Усть-Дунайск, с января по октябрь 2023 года увеличили объем перевалки грузов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, как сообщил глава администрации морских портов страны Юрий Литвин. "Показатель вырос год к году на 2,2 раза — с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн", — цитирует Литвина агентство Укринформ. По словам Литвина, грузооборот сравнительно с январем — октябрем 2021 года, когда было обработано всего 4,4 млн тонн в дунайских портах, увеличился в 6,3 раза.
Литвин подчеркнул, что из общего объема перевалки грузов, составившего почти 40,2 млн тонн за январь — октябрь 2023 и 2022 года, на зерновые приходится 18,3 млн тонн, на руду — 3,6 млн тонн, на масло — 3,2 млн тонн, на нефтепродукты — 2,6 млн тонн и на другие грузы — 12,4 млн тонн. Количество разгруженных судов в дунайских портах за первые 10 месяцев текущего года выросло на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 12 тыс.
Проблемы с экспортом продукции, особенно сельскохозяйственной, стали острой для Украины после прекращения зерновой сделки. Власти страны выразили намерение максимально использовать европейскую инфраструктуру в этом контексте. Кроме того, они выразили надежду на расширение возможностей дунайских портов и создание новых зерновых коридоров. Украинское руководство также активно работает над упрощением таможенного и фитосанитарного контроля, сообщает ТАСС.
В последнее время молдавско-румынское направление транспортировки грузов стало ключевым для Украины, учитывая блокаду, организованную польскими перевозчиками на границе. Сообщается, что Киев достиг соглашения с Кишиневом и Бухарестом по оптимизации железнодорожных перевозок по маршруту Рени — Джурджулешты (ж/д станция и единственный порт Молдавии на Дунае) — Галац (город и порт на востоке Румынии в устье Дуная).
Из Франции на родину вернули печать вьетнамского императора
Золотая печать весом почти 11 кг, принадлежащая последнему вьетнамскому императору Бао Даю, вернулась на родину после более чем года интенсивных переговоров.
Все батареи артиллерии ВС Белоруссии планируют вооружить комплексами БПЛА
Белорусская армия, учитывая опыт проведения специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на Украине, активно интегрирует беспилотные летательные аппараты.
Минздрав: отчет о состоянии 117 россиян, эвакуированных из Газы
117 россиян, эвакуированных из сектора Газа, находятся в удовлетворительном состоянии.
Более 7 тыс. человек получили новые квартиры по реновации в Москве
Более 7 тысяч жителей Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации