За 10 месяцев украинские порты на Дунае увеличили обработку грузов в 2,2 раза

Украинские порты дунайского кластера, включая Рени, Измаил и Усть-Дунайск, с января по октябрь 2023 года увеличили объем перевалки грузов в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, как сообщил глава администрации морских портов страны Юрий Литвин. "Показатель вырос год к году на 2,2 раза — с 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн", — цитирует Литвина агентство Укринформ. По словам Литвина, грузооборот сравнительно с январем — октябрем 2021 года, когда было обработано всего 4,4 млн тонн в дунайских портах, увеличился в 6,3 раза.

Литвин подчеркнул, что из общего объема перевалки грузов, составившего почти 40,2 млн тонн за январь — октябрь 2023 и 2022 года, на зерновые приходится 18,3 млн тонн, на руду — 3,6 млн тонн, на масло — 3,2 млн тонн, на нефтепродукты — 2,6 млн тонн и на другие грузы — 12,4 млн тонн. Количество разгруженных судов в дунайских портах за первые 10 месяцев текущего года выросло на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигло 12 тыс.

Проблемы с экспортом продукции, особенно сельскохозяйственной, стали острой для Украины после прекращения зерновой сделки. Власти страны выразили намерение максимально использовать европейскую инфраструктуру в этом контексте. Кроме того, они выразили надежду на расширение возможностей дунайских портов и создание новых зерновых коридоров. Украинское руководство также активно работает над упрощением таможенного и фитосанитарного контроля, сообщает ТАСС.

В последнее время молдавско-румынское направление транспортировки грузов стало ключевым для Украины, учитывая блокаду, организованную польскими перевозчиками на границе. Сообщается, что Киев достиг соглашения с Кишиневом и Бухарестом по оптимизации железнодорожных перевозок по маршруту Рени — Джурджулешты (ж/д станция и единственный порт Молдавии на Дунае) — Галац (город и порт на востоке Румынии в устье Дуная).