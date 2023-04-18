Принятые санкции против России будут полностью реализованы на территории Швейцарии. За этим лично проследит лидер государтсва Ален Берсе, сообщив, что "добиться этого непросто".
"Мы приняли санкции и, конечно, относимся к этому совершенно серьёзно. Мы делаем всё, что возможно, для их полной реализации"
Правительство Швейцарии начало постепенно ограничивать российских физических и юридических лиц. Так, банки Конфедерации начали предупреждать клиентов из РФ о закрытии их счетов, если они платят налоги в отечественный бюджет.
Бойцы спецзназа «Ахмат», вышедшие из окружения а Белогоровке, представлены к наградам
Они взяли пленных и добыли информацию
Посол Великобритании посетила дипведомтсво МИД России
Она вышла из здания без каких-либо комментариев для журналистов
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.