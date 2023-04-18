Принятые санкции против России будут полностью реализованы на территории Швейцарии. За этим лично проследит лидер государтсва Ален Берсе, сообщив, что "добиться этого непросто".

"Мы приняли санкции и, конечно, относимся к этому совершенно серьёзно. Мы делаем всё, что возможно, для их полной реализации"

Правительство Швейцарии начало постепенно ограничивать российских физических и юридических лиц. Так, банки Конфедерации начали предупреждать клиентов из РФ о закрытии их счетов, если они платят налоги в отечественный бюджет.