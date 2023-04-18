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  • Опубликована сегодня в 14:35

Президент Швейцарии делает всё для реализации антироссийских санкций

Принятые санкции против России будут полностью реализованы на территории Швейцарии. За этим лично проследит лидер государтсва Ален Берсе, сообщив, что "добиться этого непросто".

"Мы приняли санкции и, конечно, относимся к этому совершенно серьёзно. Мы делаем всё, что возможно, для их полной реализации"

Правительство Швейцарии начало постепенно ограничивать российских физических и юридических лиц. Так, банки Конфедерации начали предупреждать клиентов из РФ о закрытии их счетов, если они платят налоги в отечественный бюджет.

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