Эколог рассказал о последствиях неправильного использования реагентов на дорогах Петербурга

Чрезмерное использование пескосоляных реагентов в Петербурге может привести к росту ДТП, рассказал эколог, председатель Регионального отделения Международного Зеленого Креста Юрий Шевчук.
Он отметил, что в малых количествах реагенты работают правильно, но, когда коммунальщики используют больше необходимого, возникает противоположный эффект, в результате чего водители теряют сцепление с дорогой.
"Если пересыпать больше, чем нужно, то возникает обратный эффект — на самой этой смеси уже начинают скользить шины. Тогда водители жалуются, что ощущения, как будто по воде машина едет. Посыпать такой смесью тротуары не стоит", — порекомендовал он.
Напомним, горожане стали массово жаловаться на опасные реагенты, которыми в некоторых районах города посыпают дороги слишком обильно. В итоге страдают не только автомобилисты и обувь пешеходов, но и лапы домашних животных. Хозяева собак рассказали, что их питомцы возвращаются с прогулки с ранами на подушечках из-за разъедающей смеси.
Интересно, что губернатор Александр Беглов заявлял о запрете использования реагентов, однако коммунальщики почему-то игнорируют указание градоначальника.
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