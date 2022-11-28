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Эколог рассказал о последствиях неправильного использования реагентов на дорогах Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 8:54

Эколог рассказал о последствиях неправильного использования реагентов на дорогах Петербурга

Чрезмерное использование пескосоляных реагентов в Петербурге может привести к росту ДТП, рассказал эколог, председатель Регионального отделения Международного Зеленого Креста Юрий Шевчук.

Он отметил, что в малых количествах реагенты работают правильно, но, когда коммунальщики используют больше необходимого, возникает противоположный эффект, в результате чего водители теряют сцепление с дорогой.

"Если пересыпать больше, чем нужно, то возникает обратный эффект — на самой этой смеси уже начинают скользить шины. Тогда водители жалуются, что ощущения, как будто по воде машина едет. Посыпать такой смесью тротуары не стоит", — порекомендовал он.

Напомним, горожане стали массово жаловаться на опасные реагенты, которыми в некоторых районах города посыпают дороги слишком обильно. В итоге страдают не только автомобилисты и обувь пешеходов, но и лапы домашних животных. Хозяева собак рассказали, что их питомцы возвращаются с прогулки с ранами на подушечках из-за разъедающей смеси.

Интересно, что губернатор Александр Беглов заявлял о запрете использования реагентов, однако коммунальщики почему-то игнорируют указание градоначальника.

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