Организаторы традиционного шествия "Бессмертный полк" сообщили, что именитая акция не состоится в привычном формате из-за общественно-политических угроз.

"Не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие „Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты"

Сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева предложила участникам шествия выбрать удобный формат: рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или даже поменяв свой аватар в социальных сетях.

Ранее стало известно, что на официальном сайте "Бессмертного полка" можно зугразить не только участников ВОВ, труженников тыла и детей войны. Организаторы гражданско-патриотического движения также будут принимать портреты участников СВО, которые "борются с неонацизмом, как когда-то деды и прадеды боролись с нацизмом".