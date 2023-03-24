Петербург остался без трети фастфуд-точек с шавермой

Количество точек с шавермами в Санкт-Петербурге за год сократилось почти на треть. На это повлияли спад покупательской способности у горожан и рост расходов бизнеса в регионе. Также свою роль сыграло отсутствие поддержки малых и средних предпринимателей (МСП) со стороны городской администрации.

Сфера общественного питания в Северной столице к марту 2023 года не досчиталась более 800 заведений с фастфудом. Изменения в больше степени отразились на шаверме — 29% точек ушли с рынка в Петербурге.

"Сейчас люди меняют свои привычки в связи с ситуацией, больше стараются есть дома. Потому что это дешевле, выгоднее, чем в кофейнях и шавермочных. Но новые точки при этом тоже открываются", — объяснял глава совета "Союза малых предприятий" Владимир Меньшиков.

Сейчас ситуация с условиями ведения бизнеса в Северной столице оставляет желать лучшего. Действия администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым не раз поддавались критике за неэффективную работу в сфере МСП. Например, в период обострения пандемии COVID-19 заведения должны были работать в сложных условиях, которые привели к убыткам предпринимателей до 50%. Многим пришлось закрыться на фоне введения Смольным жестких "антиковидных" ограничений.