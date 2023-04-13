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  • Опубликована сегодня в 17:18

На Кавказе по-прежнему сильны законы шариата

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что на Кавказе продолжаются попытки внедрения норм шариата вместо светских законов.

Он также отметил, что наблюдается активизация деятельности законспирированных ячеек террористических, националистических и радикальных религиозных организаций, которые находятся под контролем западных спецслужб.

Мир

Евросоюз ввел санкции против группы "Вагнер" и РИА ФАН

Примечательно, что ЕС уже вводил санкции против "Вагнера" в декабре 2021 года. Тогда Брюссель объяснил их тем, что группа представляла угрозу для Ливии, Сирии и Украины.

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Глава Сербии Вувич: Белград не поставлял и не будет поставлять Киеву оружие

Такую продукцию страна экспортирует только разрешенным конечным пользователям

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Общество

Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье

Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.

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Минпросвещения РФ разработало концепцию по подготовке школьников к службе в армии

Она будет реализовываться при помощи центра "Авангард"

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Новости