После того, как Соединенные Штаты и Канада сбили четыре объекта в своем воздушном пространстве, мир охватила "шаровая истерия". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Руководство многих государств начало сообщать о странных объектах в небе.
В частности, с января 2022 года Китая уже 10 раз фиксировал американские аэростаты в своем небе. Тайвань наблюдал "шары-шпионы" из Китая. Объекты были замечены в небе над Великобританией и Латинской Америкой.
Примечательно, что в США заявили, что сбили 12 февраля некий восьмиугольный объект неизвестного происхождения. Они не смогли определить его принадлежность и то, за счет чего он держится в воздухе.
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