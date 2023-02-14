После того, как Соединенные Штаты и Канада сбили четыре объекта в своем воздушном пространстве, мир охватила "шаровая истерия". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Руководство многих государств начало сообщать о странных объектах в небе.

В частности, с января 2022 года Китая уже 10 раз фиксировал американские аэростаты в своем небе. Тайвань наблюдал "шары-шпионы" из Китая. Объекты были замечены в небе над Великобританией и Латинской Америкой.

Примечательно, что в США заявили, что сбили 12 февраля некий восьмиугольный объект неизвестного происхождения. Они не смогли определить его принадлежность и то, за счет чего он держится в воздухе.