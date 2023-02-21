Жительница города Хамамацу в Японии обнаружила на пляже Энсюхама подозрительный шарообразный предмет. Об этом сообщает телеканал Daiichi TV.

Металлический шар был диаметром 1,5 метра. Женщина вызвала полицию, которая оцепила место происшествия с целью выяснения природы данного шара.

Снимки изделия были отправлены экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны. Шар имеет гладкую поверхность бежевого цвета с коричневыми пятнами. Также имеют выступы с отверстиями.