Жительница города Хамамацу в Японии обнаружила на пляже Энсюхама подозрительный шарообразный предмет. Об этом сообщает телеканал Daiichi TV.
Металлический шар был диаметром 1,5 метра. Женщина вызвала полицию, которая оцепила место происшествия с целью выяснения природы данного шара.
Снимки изделия были отправлены экспертам из сил самообороны Японии и береговой охраны. Шар имеет гладкую поверхность бежевого цвета с коричневыми пятнами. Также имеют выступы с отверстиями.
"Мы пока не знаем, что это за объект", — отметили представители отделения Омаэдзаки японской береговой охраны.
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