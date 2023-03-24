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  • Опубликована сегодня в 9:21

Конюхов и Меняйло хотят установить мировой рекорд по дальности и продолжительности перелета на воздушном шаре

Российский путешественник Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло вылетели из Мурманской области в Красноярский край на воздушном шаре, чтобы побить мировые рекорды по дальности и продолжительности перелета, передают российские СМИ.

Отмечается, что перелет будет очень сложным и опасным, поскольку путешественники попадут в зависимость от погодных условий и многих других факторов. Однако, учитывая опыт и профессионализм Федора Конюхова и Ивана Меняйло, а также использование самой современной техники и оборудования, у них есть все шансы на успех.

Если им удастся установить новые мировые рекорды по дальности и продолжительности перелета на воздушном шаре, это станет большой победой не только для них самих, но и для всей России и мирового сообщества в целом.

На данный момент мировой рекорд по дальности путешествия на воздушном шаре принадлежит американскому пилоту Стиву Фосси, который в 1983 году пролетел на своем шаре расстояние 12 080,2 км, начав перелет в США и закончив его в Европе.

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