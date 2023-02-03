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  • Опубликована сегодня в 11:22

Китайский воздушный шар-разведчик может перестроить всю американскую систему ПВО

История с неизвестным аэростатом может повлиять на организацию ПВО в США. Об этом заявил научный сотрудник РАН Дмитрий Стефанович.

Он обратил внимание на фактические признание отсутствия действенных инструментов противодействия у американских военных.

По словам эксперта, оружие истребителей и наземной ПВО рассчитано на более скромные высоты, а тратить перехватчики ПРО и ПКО на такие задачи может быть нерационально, да и с целеуказанием возможны проблемы.

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