История с неизвестным аэростатом может повлиять на организацию ПВО в США. Об этом заявил научный сотрудник РАН Дмитрий Стефанович.

Он обратил внимание на фактические признание отсутствия действенных инструментов противодействия у американских военных.

По словам эксперта, оружие истребителей и наземной ПВО рассчитано на более скромные высоты, а тратить перехватчики ПРО и ПКО на такие задачи может быть нерационально, да и с целеуказанием возможны проблемы.