История с неизвестным аэростатом может повлиять на организацию ПВО в США. Об этом заявил научный сотрудник РАН Дмитрий Стефанович.
Он обратил внимание на фактические признание отсутствия действенных инструментов противодействия у американских военных.
По словам эксперта, оружие истребителей и наземной ПВО рассчитано на более скромные высоты, а тратить перехватчики ПРО и ПКО на такие задачи может быть нерационально, да и с целеуказанием возможны проблемы.
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