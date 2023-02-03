Джо Байден должен немедленно сбить китайский наблюдательный воздушный шар в небе над страной. С таким требованием выступила представитель конгресса Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, экс-президент США Дональд Трамп никогда бы не стал терпеть "китайского шпиона" у себя над головой.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США. По мнению военных, "разведчик" принадлежит Китаю.