Джо Байден должен немедленно сбить китайский наблюдательный воздушный шар в небе над страной. С таким требованием выступила представитель конгресса Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, экс-президент США Дональд Трамп никогда бы не стал терпеть "китайского шпиона" у себя над головой.
Ранее в Пентагоне сообщили, что в последние несколько дней отслеживают разведывательный воздушный шар над северной частью США. По мнению военных, "разведчик" принадлежит Китаю.
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