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Новогоднее шампанское: эксперты обещают достаточное количество и стабильные цены
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  • Опубликована сегодня в 19:02

Новогоднее шампанское: эксперты обещают достаточное количество и стабильные цены

Эксперты заверяют россиян, что в преддверии Нового года шампанского будет в достаточном количестве, и его цены останутся стабильными. Отмечается, что как отечественные, так и импортные производители вин готовы к увеличенному спросу.

По словам Леонида Поповича, члена общественного совета при Минсельхозе и директора GWTO по России, дефицита шампанского не будет, и впечатляющий ассортимент устроит любого покупателя. Отмечается, что российские производители обеспечат более половины спроса, оставшаяся доля приходится на импорт.

Хотя цены на шампанское в этом году выросли в среднем на 6,25%, эксперты утверждают, что дополнительных повышений не ожидается. В преддверии новогодних праздников шампанское традиционно продаётся в больших объемах, и потребителям предлагаются скидки и акции на сезонные категории.

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