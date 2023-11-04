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SHAMAN нажал на
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  • Опубликована сегодня в 1:33

SHAMAN нажал на "ядерную кнопку" во время концерта на ВДНХ

На концерте в честь Дня народного единства на ВДНХ певец SHAMAN вызвал смешанные чувства у зрителей, нажав на символическую "красную кнопку" внутри черного чемоданчика, сообщает "Царьград".

На сцене, во время одной из самых известных песен артиста, появился чемодан с муляжем "ядерной" кнопки. SHAMAN энергично размахнулся и сильно нажал на красную кнопку, что привело к активации пиротехники на сцене, усиливая ассоциации с огнем.

Однако такой перформанс несколько противоречил духу Дня народного единства, который символизирует единение и гармонию, а не запуск ядерных ракет. Многие зрители отметили это в комментариях к видеозаписи и остались в недоумении после выступления певца.

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