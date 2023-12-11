24-летняя преподавательница из Екатеринбурга перепела Шамана

24-летняя Татьяна Смирнягина, преподавательница сценической речи, одержала победу над исполнителем по имени Шаман (Ярослав Дронов) в заключительном этапе музыкального шоу "Перепой звезду". Их выступление было транслировано на "Первом канале".

В финале Татьяна вызвала на дуэль Шамана, и вместе они исполнили песню "Ты моя". По результатам заключительного выступления все пять членов жюри, включая Надежду Михалкову, Ларису Гузееву, Егора Кончаловского, Петра Дрангу и Дениса Казанского, проголосовали в пользу уроженки Екатеринбурга.

"Это программа, давшая мне шанс показать свои таланты, называется 'Перепой звезду', и я с уважением заявляю, что мне не удалось перепеть звезду", — отметил певец Шаман.

Каждый член жюри признал, что выступление Татьяны вызвало у них сильные эмоции.

"Татьяна одержала победу со счетом 5:0. Превзойти этот результат невозможно", — подчеркнул ведущий шоу Антон Лаврентьев.

Ранее URA. RU сообщало, что Смирнягина исполнила песню Жанны Фриске на чемпионате среди осужденных в рамках ежегодного Дельфийского чемпионата. Главной целью мероприятия является развитие творческих способностей участников.