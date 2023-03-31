Интернет-компания VK подписала обязывающие документы о консолидации 100% долей в совместном предприятии с ПАО "Ростелеком", которая до этого момента владела образовательным сервисом для школьников "Сферум".
Закрытие сделки запланировано до конца апреля, ее сумма не называется.
VK продолжит развивать "Сферум" в "VK Мессенджере" как единую технологическую среду для общения школьников, учителей и родителей, пообещала компания.
Напомним, одним самых крупных образовательных сервисов в мире считается Coursera — это онлайн-платформа для обучения, на которой представлены курсы и специализации от ведущих университетов и компаний по всему миру. Его основной конкурент — платформа edX, созданная Массачусетским технологическим институтом (MIT) и Гарвардским университетом, предлагает бесплатные онлайн-курсы от ведущих университетов и институтов по всему миру.
Холдинг Segezha Group продал свои заводы в Европе
На фоне санкций работа предприятий невозможна
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель