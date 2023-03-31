Интернет-компания VK подписала обязывающие документы о консолидации 100% долей в совместном предприятии с ПАО "Ростелеком", которая до этого момента владела образовательным сервисом для школьников "Сферум".

Закрытие сделки запланировано до конца апреля, ее сумма не называется.

VK продолжит развивать "Сферум" в "VK Мессенджере" как единую технологическую среду для общения школьников, учителей и родителей, пообещала компания.

Напомним, одним самых крупных образовательных сервисов в мире считается Coursera — это онлайн-платформа для обучения, на которой представлены курсы и специализации от ведущих университетов и компаний по всему миру. Его основной конкурент — платформа edX, созданная Массачусетским технологическим институтом (MIT) и Гарвардским университетом, предлагает бесплатные онлайн-курсы от ведущих университетов и институтов по всему миру.