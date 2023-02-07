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  • Опубликована сегодня в 15:46

Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина представил свою новую музыкальную программу на текущий год.

Концертный сезон будет посвящен "портретам музыкантов": русских и зарубежных композиторов от эпохи Ренессанса до 21 века, а также исполнителей-солистов и ансамблей. Об этом сообщила заведующая отделом музыкальной культуры Пушкинского музея Юлия Де-Клерк.

"Все концертные сезоны в мемориальной квартире тематические. В этом году нам захотелось сделать подарок музыкантам, потому что они этого заслуживают, и я предложила сделать сезон «портреты музыкантов»"

Также, она добавила, что в рамках концертного сезона в мемориальной квартире Святослава Рихтера пройдет новый цикл лекций "Виниломания", открывающий для широкой публики личную коллекцию виниловых пластинок мэстро.

В марте планируется обновление экспозиции и открытие выставки "Нина Дорлиак", в октябре - выставки "Вокруг Кармен". Завершит сезон XLII Международный музыкальный фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера".

Первый концерт в Мемориальной квартире Рихтера в 2023 году состоится 15 февраля, уточнили в пресс-службе Пушкинского музея.

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