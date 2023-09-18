10 тысяч военных учатся защищать Севморпуть

В ходе тактических учений, направленных на защиту коммуникаций Севморпути, участвует около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники, как сообщило Министерство обороны.

Кроме того, на месте проведения учений работает специализированная бригада, состоящая из сварщиков, рабочих и двух кранов.

Одной из основных задач на данный момент является срезка каркаса от пролетных строений. После успешной срезки специалисты перейдут к разъединению пролетного строения на две части. Ночью планируется завершить эти работы, а во вторник будет проведено обследование вместе с техническим заказчиком, чтобы убедиться в успешной реализации мероприятий.