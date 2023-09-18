В ходе тактических учений, направленных на защиту коммуникаций Севморпути, участвует около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц военной техники, как сообщило Министерство обороны.
Кроме того, на месте проведения учений работает специализированная бригада, состоящая из сварщиков, рабочих и двух кранов.
Одной из основных задач на данный момент является срезка каркаса от пролетных строений. После успешной срезки специалисты перейдут к разъединению пролетного строения на две части. Ночью планируется завершить эти работы, а во вторник будет проведено обследование вместе с техническим заказчиком, чтобы убедиться в успешной реализации мероприятий.
Mlada fronta Dnes: Каждый чех выпивает алкоголя равного10 литрам чистого спирта на организм
Алкогольная зависимость продолжает оставаться серьезной проблемой для жителей Чехии, свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного социологическим агентством Median и опубликованные в газете Mlada fronta Dnes.
Еврокомиссия вновь обсудит ситуацию с украинским зерном 25 сентября
Спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной европейские страны, будут обсуждаться на заседании специальной координационной платформы 25 сентября
Мантуров: Lada Vesta будет собираться в Узбекистане
В ближайшее время Москва и Ташкент могут приступить к оценке проекта по организации сборки автомобиля нового поколения Lada Vesta в Узбекистане, объявил вице-премьер-министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров после заседания совместной комиссии на уровне правительств двух стран.
Telegraph: 13,8 миллиона фунтов стерлингов потратят на поддержку ЛГБТ в Великобритании
Национальная служба здравоохранения Великобритании приняла решение выделить значительные средства на создание трех новых департаментов, придерживаясь принципов равенства и уважения к ЛГБТ, несмотря на критику за возможное расточительство