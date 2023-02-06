Вооруженные силы России заняли стратегически важные рубежи в районе Северска. Об этом сообщает военный эксперт ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, в последнее время положение ВСУ в районе Северска в НР значительно ухудшилось.
"Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", — сказал Марочко.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара прекратилось снабжение ВСУ на участке между Северском и Артемовском. По его словам, украинские войска в районе Северска оказались под угрозой окружения.
ВСУ распыляют химикаты в районе Артемовск и Соледара
У некоторых российских бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение.
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