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  • Опубликована сегодня в 9:02

ВСУ понесли потери в районе Северска

Вооруженные силы России заняли стратегически важные рубежи в районе Северска. Об этом сообщает военный эксперт ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в последнее время положение ВСУ в районе Северска в НР значительно ухудшилось.

"Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", — сказал Марочко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара прекратилось снабжение ВСУ на участке между Северском и Артемовском. По его словам, украинские войска в районе Северска оказались под угрозой окружения.

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