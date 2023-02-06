Вооруженные силы России заняли стратегически важные рубежи в районе Северска. Об этом сообщает военный эксперт ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в последнее время положение ВСУ в районе Северска в НР значительно ухудшилось.

"Наши подразделения в ходе активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Это позволило контролировать новые участки местности и наносить более эффективные удары по противнику", — сказал Марочко.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что после освобождения Соледара прекратилось снабжение ВСУ на участке между Северском и Артемовском. По его словам, украинские войска в районе Северска оказались под угрозой окружения.