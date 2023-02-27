Парламентарии разработали законопроект, предусматривающий создание "сертификата для новорожденного ребенка" в размере не менее двух региональных прожиточных минимумов. Деньги можно будет потратить только на товары первой необходимости.

По информации СМИ, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают выдавать семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов специальный сертификат. Однако получить его смогут только те из них, кто постоянно проживает на территории РФ, передает РИА "Новости".

Предполагается, что размер сертификата составит около 30 тыс. рублей — не менее двух региональных прожиточных минимумов на душу населения.