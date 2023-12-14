Российские проекты взлетают: переворот в предпочтениях аудитории онлайн-кинотеатров

Российские фильмы и сериалы стали настоящими хитами среди аудитории онлайн-кинотеатров, обретая популярность и активное обсуждение в социальных сетях. Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией в "Яндексе", отмечает, что оригинальные проекты российских стриминговых сервисов играют ключевую роль в изменении отношения зрителей. Примером стал "Кинопоиск", где просмотр российского контента охватывает 81% аудитории, а новые оригинальные проекты собирают миллионы подписчиков.

"Вампиры средней полосы", "Мерзлая земля" и "Библиотекарь" — лишь несколько из 12 оригинальных проектов, вошедших в топ-20 на "Кинопоиске" в этом году. Рекорды по популярности устанавливают также "Мажор в Сочи" и сериал "Король и Шут", привлекший 4,3 млн подписчиков за первые два месяца. За 2023 год более 60 проектов на "Кинопоиске" привлекли более 1 млн подписчиков, превосходя конкурентов.

Эти изменения в предпочтениях аудитории подчеркивают растущую готовность зрителей платить за онлайн-доступ к российским проектам, делая их ключевым трендом в развлекательной индустрии 2023 года.