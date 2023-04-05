Кинокомпания Warner Bros. Discovery намерена создать сериал по всем известным книгам "Гарри Поттер", на данный момент проходит заключение сделки с автором произведений Джоан Роулинг. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Также, идет выбор онлайн-кинотеатра, где этот сериал будет выходить. Взгляд руководителей Warner Bros. пал на площадку HBO: на данный момент ведутся переговоры о производстве сериала, который рассчитан на 7 сезонов, каждый из них будет основан на одной из семи книг писательницы.
Напомним, что с февраля 2023 года все части фильмов по сериям "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" исчезли из российских онлайн-кинотеатров "Амедиатека" и "КиноПоиск".
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