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  • Опубликована сегодня в 14:43

Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Кинокомпания Warner Bros. Discovery намерена создать сериал по всем известным книгам "Гарри Поттер", на данный момент проходит заключение сделки с автором произведений Джоан Роулинг. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также, идет выбор онлайн-кинотеатра, где этот сериал будет выходить. Взгляд руководителей Warner Bros. пал на площадку HBO: на данный момент ведутся переговоры о производстве сериала, который рассчитан на 7 сезонов, каждый из них будет основан на одной из семи книг писательницы.

Напомним, что с февраля 2023 года все части фильмов по сериям "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" исчезли из российских онлайн-кинотеатров "Амедиатека" и "КиноПоиск".

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