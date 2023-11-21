Продолжение "Не родись красивой" забраковало СТС

Продолжение знаменитого сериала "Не родись красивой" выходит на телеканале СТС в 2024 году, как объявил главный режиссер канала Антон Федотов.
"Мы приняли решение возродить легендарный сериал 'Не родись красивой'", — отметил он в ходе презентации нового сезона.
Премьера оригинального сериала состоялась в 2005 году на телеканале СТС. Главная героиня, Катя Пушкарева, исполненная Нелли Уваровой, занимает должность секретаря в крупной компании, специализирующейся на модной одежде. В коллективе у нее не ладятся отношения, коллеги часто издеваются над девушкой, считая ее малопривлекательной. Сюжет развивается так, что Катя влюбляется в своего начальника, Андрея Жданова, сыгранного актером Григорием Антипенко, но он лишь использует ее внимание.
В 2024 году СТС планирует выпустить 40 новых проектов, как сообщил заместитель генерального директора Национальной медиа группы по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС, Александр Акопов. Среди них будут новый сезон сериала "Молодежка", детское шоу "Ученик суперниндзя", новогодний фильм "Не скажу", сериал "Плакса", а также шоу с Егором Кридом в качестве ведущего, "Прятки", и другие проекты.
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