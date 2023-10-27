Медаль "За выдающиеся достижения в обучении" II степени (Серебряная медаль) будет присуждена выпускникам, у которых по всем учебным предметам, изучаемым в соответствии с учебным планом, есть итоговые оценки "отлично" и не более двух оценок "хорошо", а также успешно сдавшим Государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при повторной сдаче ГИА), сообщает ТАСС.

Для этого необходимо набрать не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык" и не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из других сдаваемых учебных предметов. Соответствующий приказ Министерства просвещения Российской Федерации опубликован на официальном портале правовой информации.