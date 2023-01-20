"Люди идут по зову совести": Пригожин прокомментировал фейк о вербовке в ЧВК "Вагнер" сербов

Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг слухи о том, что он якобы занимается вербовкой сербов в ряды ЧВК "Вагнер". Он также удивился фамилиям российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко и главы сербского Агентства по безопасности и информации Александра Вулина, которых СМИ называют вербовщиками.

"Я на украинских вербовщиков в Польше и Болгарии заявлений не писал. И считаю, что это их полное право. Чем больше пришлют, тем больше убьем. Вербовкой сербов я не занимаюсь", — сказал предприниматель.

По его словам, в ЧВК "Вагнер" идут люди по зову совести.

"Если против меня возбудить уголовное дело, я абсолютно не против. Более того, если вам удастся меня посадить, я буду рад, так как после этого я смогу записаться добровольцем в ряды ЧВК "Вагнер", — резюмировал Евгений Пригожин.

Ранее бизнесмен подчеркнул, что Сербия в состоянии решать свои проблемы без участия "вагнеровцев". Он добавил, что "музыканты" никогда не были в республике.